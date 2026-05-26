5月14日、栃木県・上三川町で起きた強盗殺人事件。逮捕された実行犯が16歳の少年であることや、指示役の存在など事件の背景が明らかになってきた。アルバイトで実行役を募ったり、それに応えて強盗を働くなど、これまでの“常識”では測れない匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による犯罪がはびこる現在。“攻撃型”の監視カメラ「今はもう、犯罪がビジネスとして成立してしまっているんです」こう話すのは防犯ジャー