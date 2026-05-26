俳優の倉科カナが5月25日、自身の公式インスタグラムを更新。東京競馬場で行われた牝馬クラシック・オークスの表彰式プレゼンターを務めた際のオフショットを公開した。投稿では、背中が大胆に開いたブラックドレス姿など複数枚の写真を掲載。「思い出の写真と共に」と書き出し、「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告した。【画像】オークスでのオフショットを公開した倉科カナ「歴史的瞬間に立ち