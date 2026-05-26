俳優の倉科カナが5月25日、自身の公式インスタグラムを更新。東京競馬場で行われた牝馬クラシック・オークスの表彰式プレゼンターを務めた際のオフショットを公開した。

投稿では、背中が大胆に開いたブラックドレス姿など複数枚の写真を掲載。「思い出の写真と共に」と書き出し、「JRA第87回オークスでプレゼンターを務めさせて頂きました」と報告した。

オークスには特別な舞台という印象を持っていたという倉科。「実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くなりました」と心境をつづった。

さらに、JRA女性騎手として史上初のクラシック騎乗＆G1制覇を達成した今村聖奈騎手と、優勝馬ジュウリョクピエロ陣営を祝福。「歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄でした」と振り返り、「素敵な衣装も着させて頂きました」と締めくくっている。

投稿を見た読者からは「メチャクチャ綺麗」、「永久保存します！」、「聖奈騎手素晴らしかったですね」、「歴史に残るプレゼンターになりましたね」など、多くの反響が寄せられた。