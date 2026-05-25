女優の戸田恵子（68）が25日までに自身のブログを更新。大ヒットドラマ「ショムニ」出演メンバーで集まったことを報告し、2002年に40歳で急逝した伊藤俊人さんをしのんだことを明かした。「しょむにかい！」と題したブログを更新。ショムニ出演者で集まったことを報告し、「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります。24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っちゃったから生きてたら64歳かぁ」と思いをはせた。「今