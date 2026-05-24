【モデルプレス＝2026/05/24】SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」が、5月4日よりPrime Videoにて独占配信中。本記事では、作品の注目ポイントをピックアップして紹介する。【写真】京本大我、6キロ減量で挑んだ吸血鬼役◆「憧れの作家は人間じゃありませんでした」本作は、人外ならではの能力や高い推理力を持つ吸血鬼作家・御崎禅（京本）と、彼に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ