２３日夕方、京都府宇治市にある運動公園で、長さ４メートルの木の枝が折れて落下し、付近にいた４歳～９歳の子ども３人がケガをして、うち１人重傷、２人が軽傷です。

２３日午後４時過ぎ、宇治市にある山城総合運動公園で「木が倒れて男の子がけがをしている」と消防に通報がありました。

消防などによりますと、高さ約１０メートルの木にある長さおよそ４．５メートル、直径およそ１１センチの木の幹１本が折れて落下したということです。

この落下で大阪府守口市の９歳と４歳の男の子、６歳の女の子の計３人が手などにケガをして、病院へ搬送され、うち９歳の男の子１人が頭を打つなどして重傷、４歳の男の子と６歳の女の子が軽傷です。

公園の管理者によりますと、折れた木があるエリアは１９８６年に整備されていますが、折れた木は植えられた時期や樹齢はわかっていないということです。

また木は強風によって折れたとみられていて、虫食いなどの被害にあった痕跡は確認できなかったということです。

この公園では毎年樹木医らとともに危険な木を確認し伐採するなどの対策を行っていて、去年の秋に確認した際には異常はなかったということです。

消防などは枝が落下した原因などについて調べています。