【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月22日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開した。【写真】17歳「今日好き」参加JK「脚が綺麗すぎてびっくり」美脚のぞくミニコーデ◆佐藤芹菜、美脚際立つ誕生日ショット公開佐藤は「2026／05／22 17歳になりました」と、17歳の誕生日を迎えたことを報告。美しい夜景を