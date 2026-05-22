浴室のスポンジ収納にお悩みの方にぜひチェックしていただきたいのが、セリアの『マグネットバススポンジホルダー』です。工具不要で壁にピタッと設置でき、直置きヌメリ問題を解決。通気性の良い構造で、カビ対策にも効果的です。毎日の掃除ストレスを軽減してくれること間違いなし。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットバススポンジホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：5×6.5×6.3