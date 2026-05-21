2025年の大ヒット映画「国宝」が、ついにAmazonのサブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」に登場！2026年5月20日からデジタル購入配信が始まりました。また、6月6日から見放題独占配信が始まります。SNSでは「国宝きたー！」「アマプラありがとう！！」「家でも観れるとは幸せだ」「国宝大好きなのでアマプラで見る」「すごく嬉しいです」などと喜びの声が続出しています。興行収入200億円突破の話題作主人公