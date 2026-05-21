動物病院に着いたことを察知して、思いがけない場所に逃げ込んでしまったワンコの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「絶対に出ないという強い意志を感じる」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬の爪を切るため、車で病院へ→到着した瞬間に怖がってしまい…思わず逃げた『まさかの場所』】 動物病院に到着→座席の下から出てこない… T