中東情勢の緊迫化による影響がじわじわと広がっています。大分県内375社で構成する電気工事事業組合の代表者らが21日、緊急要望を行いました。 【写真を見る】ナフサ由来の樹脂に影…電線ケーブル供給に懸念、資材調達は正常時の半分以下に電気工事業界が知事に緊急要望大分 「納品がいつになるのか…」 工場や病院、住宅など年間およそ800件の電気工事を手がける大分市の鬼塚電気工事では、1か月ほど前から電線ケ