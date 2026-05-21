厚揚げと豚肉は、どんな食材とも相性がよく、メインから副菜までアレンジ幅の広い万能食材です。今回は節約しながらボリューム満点のメインおかずが作れる、厚揚げ×豚肉のレシピを4つ紹介します。 ▼700人以上が絶賛！ピリ辛味噌炒め 豚こまと厚揚げを豆板醤入りの味噌だれで炒めるだけ。2度話題入り・雑誌掲載の実力派で、ニラの香りと相まってご飯が止まらなくなりますよ。 ▼甘辛だれが染みるすき焼き風炒め 醤油・みりん