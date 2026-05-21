◆園田競馬５日目（５月２１日）《小牧太》２勝を挙げて７４勝。キングスピカ（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「好勝負を見込んでいる」（◎）。スプリガン（１２Ｒ）も「期待している」（◎）。テクノハッピー（６Ｒ）は「前走１２３０メートル戦で２着だが、８２０メートル戦の方がより力は出せると思う」（○）。グリューンヴァルト（８Ｒ）も「メンバー的にも通用していい」（○）。《下原理》６３勝。エマージェ