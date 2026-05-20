お笑いコンビ・ドンデコルテのデジタル写真集『残響』が、5月25日発売されることが決まった。【写真】これは“狂メロ”！ドンデコルテ写真集『残響』先行カットをチェック渡辺銀次と小橋共作からなるドンデコルテは、2019年11月結成。渋谷・神保町よしもと漫才劇場を拠点に活動し、2025年の『M-1グランプリ』で初めて決勝に進出、準優勝し話題を集めた。山口県周南市生まれの渡辺は、カゲヤマの益田康平の実家で同居生活を送っ