「純烈」の弟分として、4月8日に『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューした「モナキ」が大人気です。同グループは、メジャーデビュー前からTikTokをはじめとしたSNSで大バズりし、ファンが集まり過ぎてイベントの中止が発表されるほどの人気に……。現在は、テレビでも大きく取り上げられ、着実にファンを獲得しています。「モナキ」はどんなグループ？ プロフィールを紹介モナキは4人組歌謡コーラスグルー