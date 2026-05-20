２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４６．７３ポイント（０．５７％）安の２５６５１．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３４．８３ポイント（０．４０％）安の８６０５．１３ポイントと反落した。売買代金は２６２０億９７８０万香港ドル（約５兆３２０５億円）となっている（１９日は２７２１億６５９０万香港ドル）。米長期金利の上昇が嫌気され