２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４６．７３ポイント（０．５７％）安の２５６５１．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３４．８３ポイント（０．４０％）安の８６０５．１３ポイントと反落した。売買代金は２６２０億９７８０万香港ドル（約５兆３２０５億円）となっている（１９日は２７２１億６５９０万香港ドル）。

米長期金利の上昇が嫌気される流れ。１９日の米債券市場では、原油相場の高止まりを背景に長期金利の指標となる米１０年債利回りが大幅上昇し（債券価格は急反落）、一時は約１年４カ月ぶりの高水準を付けた。年内の米利上げ観測も高まっている。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。中東情勢も不透明。トランプ米大統領は１９日、数日以内にイランへの攻撃を再開すると警告している。トランプ氏は前日、１９日に予定した攻撃を中止すると発表したばかりだった。

中国の金融緩和に対する期待も後退。中国で朝方公表された実質的な政策金利となる５月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り１２カ月連続で据え置かれた。市場関係者の間では、短期的な政策金利、預金準備率の引き下げを実施する可能性は低いとの見方が広がっている。

もっとも、中国の経済政策に対する期待がなくなったわけではなく、政策で恩恵を受けやすい銘柄の物色は継続。下値も限定された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が６．９％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が５．２％安、ビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）が１．７％安と下げが目立った。

セクター別では、産金が安い。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．９％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．６％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

医薬セクターも急落。剤泰科技（北京）（７６６６／ＨＫ）が１０．３％安、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が６．７％安、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が６．６％安、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が３．５％安で取引を終えた。

半面、半導体セクターは高い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１７．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１３．９％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が９．７％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が８．１％ずつ上昇した。ハンセン科技（テック）指数は０．３％逆行高している。そのほか、プリント基板（ＰＣＢ）生産の広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が３．８％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が３．１％高、建滔集団（１４８／ＨＫ）が１．３％高で引けた。ＰＣＢの供給不足を受け、各主要メーカーは増産計画を相次ぎ打ち出している。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１８％安の４１６２．１９ポイントで取引を終了した。発電が安い。自動車、金融、通信・メディア、不動産、医薬、空運、消費なども売られた。半面、ハイテクは高い。海運、資源・素材の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）