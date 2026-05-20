【モデルプレス＝2026/05/20】タレントのスザンヌが5月19日、自身のInstagramを更新。息子の運動会のために作ったという弁当を披露し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美女タレント「卵焼き上手」息子中学校はじめての運動会弁当◆スザンヌ、運動会の弁当公開スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、日々の様子を多数投稿。その中で「息子中学校はじめての運動会」「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできて嬉しいな」