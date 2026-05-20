記事ポイントOUR WACOALとYANUKが初コラボ、カップインウェア3アイテムを2026年6月4日（木）に発売パイルタンクトップ・バイカラーキャミソール・テンセル混ベアキャミソールの3型、各M・L展開YANUK ONLINE STOREおよびZOZOTOWNほか複数チャンネルで取り扱い ワコールが手がけるカップインウェアブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が、初