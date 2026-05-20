パイル・テンセル混・バイカラー、3型が6月4日発売！ OUR WACOAL×YANUK「コラボカップインウェア」

記事ポイント OUR WACOALとYANUKが初コラボ、カップインウェア3アイテムを2026年6月4日（木）に発売パイルタンクトップ・バイカラーキャミソール・テンセル混ベアキャミソールの3型、各M・L展開YANUK ONLINE STOREおよびZOZOTOWNほか複数チャンネルで取り扱い OUR WACOALとYANUKが初コラボ、カップインウェア3アイテムを2026年6月4日（木）に発売パイルタンクトップ・バイカラーキャミソール・テンセル混ベアキャミソールの3型、各M・L展開YANUK ONLINE STOREおよびZOZOTOWNほか複数チャンネルで取り扱い

ワコールが手がけるカップインウェアブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」と、カイタックインターナショナルが運営するデニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」が、初のコラボレーションアイテムを発表します。

ハイサマーにデニムスタイルと合わせることを想定した全3種のカップインウェアが、2026年6月4日（木）に発売されます。

着心地のよさとシルエットの美しさにこだわる両ブランドの初コラボとして注目を集めています。

OUR WACOAL×YANUK「コラボカップインウェア」





発売日：2026年6月4日（木）価格：9,900円〜11,000円（税込）サイズ展開：M・L販売場所：YANUK ONLINE STORE / YANUK SHOP全店舗 / OUR WACOAL ONLINE STORE / OUR WACOAL 一部店舗 / ZOZOTOWN

OUR WACOALが培ったカップイン技術とYANUKのデニムデザインの知見が交わり、素材とシルエットのアプローチが異なる3アイテムが揃います。

ハイゲージパイル地のタンクトップ、配色パイピングが際立つバイカラーキャミソール、テンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維混ベアキャミソールの3型で構成されます。

3アイテムはいずれもデニムとのコーディネートを意識したカラーリングと端正なシルエットで設計されており、インナーとしての機能性とスタイリングの完成度を1枚で担います。

全型でMとLの2サイズ展開です。

コラボ3アイテム詳細

OUR WACOALの下着開発技術とYANUKのデニムスタイルへの視点を組み合わせた3型は、素材・カラー・構造がそれぞれ異なる設計です。

共通して6月4日より一斉に発売されます。

Cup In Pile Tank Top





商品名：Cup In Pile Tank Top品番：57162508カラー：GRN・CGYサイズ：M・L価格：11,000円（税込）





Cup In Pile Tank Top3





OUR WACOALで定番人気のスクエアネックタンクトップを、このコラボ限定のパイル素材で仕立てた1枚です。

ハイゲージでコンパクトに編み上げられたパイル地はコットン混のさらりとした肌触りで、ニュアンスのあるグリーンとチャコールグレーの2色がデニムのフレッシュな印象を引き立てます。

裾にはYANUKのオリジナル刺繍がデザインポイントとして配置されています。

Cup In Bicolor Camisole





商品名：Cup In Bicolor Camisole品番：57162506カラー：BRW・GRNサイズ：M・L価格：9,900円（税込）





Cup In Bicolor Camisole3





ボディラインに沿う端正なシルエットと、配色パイピングおよびストラップアレンジでシルエットの美しさが際立つキャミソールです。

ストラップは長さ調整が可能で、バック側が取り外せる仕様のため、クロス着けなど複数の着こなしに対応します。

グリーン×ブルーのバイカラー配色が夏のスタイリングに清涼感をもたらします。

Cup In Bare Camisole





商品名：Cup In Bare Camisole品番：57162507カラー：WHT・BLKサイズ：M・L価格：11,000円（税込）





Cup In Bare Camisole3





テンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維混素材を使用したベアキャミソールで、やわらかい風合いと上品な光沢感が特徴です。

1枚でさらりと着られるほか、シアートップスやカーディガンのインナーとしても活躍するベーシックなデザインで、ホワイトとブラックの2色展開です。

真夏の肌見せスタイルにも対応します。

※TENCEL及びテンセルは、Lenzing AGの商標です。

OUR WACOALについて





OUR WACOALはワコールが手がけるファッションブランドで、服と下着の役割を1枚で担うカップインウェアを中心に展開しています。

クリエイティブディレクターにスタイリストの一ツ山 佳子氏を迎え、ワコールが蓄積した下着の開発技術とファッション専門家の知見を融合させたアイテムを揃えています。

YANUKについて





YANUKはL.A.のリラックス感をルーツに持つデニムブランドで、カイタックインターナショナルが運営しています。

厳選された素材と絶妙なカッティングによるシルエットの美しさと、着用時の心地よさを両立した設計が特徴です。

インディゴブルーのオーバーサイズシルエットにポケットやボタンの細部まで丁寧に仕上げられたジャケットをはじめ、「デニム＝窮屈」という概念に収まらない履き心地を実現したアイテムを展開しています。

デニムブランドならではのカラーリング感覚とOUR WACOALのカップイン技術が交わったこのコレクションは、ハイサマーのデニムスタイルに機能と見栄えを同時にもたらします。

9,900円からの全3型が6月4日より発売されます。

OUR WACOAL×YANUK「コラボカップインウェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. Cup In Bicolor Camisoleはどのようなストラップアレンジができますか？

A. ストラップは長さ調整が可能で、バック側が取り外せる仕様のため、クロス着けなど複数のスタイルで着用できます。

Q. 3アイテムはどこで購入できますか？

A. YANUK ONLINE STORE、YANUK SHOP全店舗、OUR WACOAL ONLINE STORE、OUR WACOAL一部店舗、ZOZOTOWNで販売されます。

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