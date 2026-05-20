【モデルプレス＝2026/05/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた黒木聖那が5月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」出身イケメン「焼き加減がいい」手作りたこしらす炊き込みご飯＆唐揚げ◆黒木聖那、手料理公開黒木は「たこしらす炊き込みご飯つくったにょ」とつづり、写真を投稿