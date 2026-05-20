【モデルプレス＝2026/05/20】インフルエンサーのひよんが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】韓国人インフルエンサー「コンパクトに詰まってて綺麗」のどぐろふりかけおにぎり・炒め物など5品詰められた手作り弁当◆ひよん、手作りの弁当公開ひよんは小さな紫色の弁当箱に詰められた弁当を披露。「のどぐろのふりかけおにぎり」「豚肉ときゅうり炒め」「玉ねぎ炒め」「ポテトサラダ」