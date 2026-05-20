盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第24回は、主役を務める新喜劇について。＊＊＊突然ですが、目の見えない芸人・濱田祐太郎、タップダンスに挑戦します。マジです。5月29日に、なんばグランド花月で僕が主役の新喜劇をやるんですけど、その中でタッ