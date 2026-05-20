「マリナーズ−ホワイトソックス」（１９日、シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手がマリナーズのマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏と対面。球団が動画を公開し、２人の人柄がにじんだシーンになった。試合前練習中、イチロー氏にあいさつした村上は何度も頭を下げ、直立道で先駆者の言葉に聞き入った。またイチロー氏も日本から来た後輩に優しい表情を浮かべながら声をかけ、去り