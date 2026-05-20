「西武３−２ロッテ」（１９日、上毛新聞敷島球場）ロッテは連勝が４で止まった。初回、先頭の高部が敵失で出塁したがけん制死。三回は先制適時打を放った小川がけん制死と二つのミスが響いた。サブロー監督は「あれで流れが切れて。いい流れのところでああいうのが起きてしまうと、やっぱりこれで連勝も止まるっていう。悪循環」と悔やみ「しつこく言っていかなければいけないのかなと思います」と改善を求めていく。