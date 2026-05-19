【安東（韓国南東部）＝三沢大樹、仲川高志】高市首相は１９日、韓国を訪問し李在明（イジェミョン）大統領と会談した。１４、１５日に開かれた米中首脳会談を踏まえ、インド太平洋地域の平和と安定の促進に向けた戦略的連携を進めることで一致した。緊迫する中東情勢を受け、石油製品などの相互融通を含めたエネルギー安全保障分野での協力を進めていくことも合意した。首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、両首脳の会談