King ＆ Princeの永瀬廉が、5月18日、大阪・心斎橋にオープンする「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに登場。男性向けファッション・カルチャー誌『GQ JAPAN』（コンデナスト･ジャパン）の公式Xで公開された動画が大きな反響を呼んでいる。「新たに誕生する『ハウス オブ ディオール 心斎橋』は、関西エリアの旗艦店として注目をあつめる大型店舗です。オープンイベントには、中谷美紀さんや中川大志さん