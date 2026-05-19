King ＆ Princeの永瀬廉が、5月18日、大阪・心斎橋にオープンする「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに登場。男性向けファッション・カルチャー誌『GQ JAPAN』（コンデナスト･ジャパン）の公式Xで公開された動画が大きな反響を呼んでいる。

「新たに誕生する『ハウス オブ ディオール 心斎橋』は、関西エリアの旗艦店として注目をあつめる大型店舗です。オープンイベントには、中谷美紀さんや中川大志さん、板垣李光人さんら華やかなゲストが多数集まりましたが、そのなかでもひときわ視線をあつめたのが永瀬さんでした。

ブラックを基調にしたディオールの代表的なバー・ジャケットに、ラフなダメージデニムを合わせたスタイルで登場し、ハイブランドらしい気品と抜け感を絶妙に両立させた “ラグジュアリーストリート” コーデを披露。

X上では《宇宙一カッコよすぎる》《豪華で品のある着こなし》といった称賛の声が相次ぎました」（スポーツ紙記者）

さらに話題を呼んだのが、永瀬特有の “ウィスパーボイス” だ。

「動画では、『久しぶりやな、みんな。大阪愛してるで』とやわらかな関西弁で切り出し、『ちょっとした遊び心をいれつつ、大人の余裕感を感じられるスタイリングがポイントになっています』と、落ち着いた低音ボイスでディオールの魅力を語っていました。

もともと永瀬さんは、関西弁混じりのおだやかな話し方と甘い低音ボイスに定評がありますが、今回のディオールのラグジュアリーな空間では、その魅力がより際立っていました」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、永瀬の “王子様オーラ” 漂うビジュアルと、耳元でささやくような甘い低音ボイスに “沼落ち” するファンが続出。公開された動画には、興奮気味のコメントが相次いでいる。

《上品な佇まいにナチュラルな関西弁最高 愛してんでーの破壊力ヤバい、さすが全方位国宝級イケメン》

《最高のきゅんきゅんなメッセージ動画ありがとうございます》

《ウィスパーボイスは反則です》

ラグジュアリーで洗練されたディオールの世界観に溶け込みながらも、ふとした関西弁や、やわらかな空気感で “永瀬廉らしさ” をしっかり残した姿に、ファンも歓喜。

「永瀬さんは、いわゆる “王道アイドル” のはなやかさを持ちながら、どこかアンニュイで気だるい色気も持ち合わせています。今回のようなディオールのモードな世界観とは非常に相性がよい。

しかも、ただラグジュアリーなだけではなく、関西弁の親しみやすさもあるので、“近寄りがたいイケメン” になりすぎない。そのバランス感覚が、女性ファンを惹きつけている理由でしょう」（同前）

ディオールのモードな世界観すら “永瀬廉色” に染めてしまった今回のイベント。甘い低音ボイスと自然体な色気に、多くのファンが心を持っていかれたようだ。