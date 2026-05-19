ここ数日、NEWS・増田貴久がプロデュースするファッションプロジェクトが、SNS上で話題を呼んでいる。増田は今年3月、『TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN』という新プロジェクトを始動させることを発表。ZOZOTOWNと協業で、自身初となるファッションブランドを立ち上げて販売していくという。「現在、ZOZOTOWNの公式サイトでは、増田さんがブランドの打ち合わせやサンプルチェックをする様子が公開されています。自分で試着しながら