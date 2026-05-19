ここ数日、NEWS・増田貴久がプロデュースするファッションプロジェクトが、SNS上で話題を呼んでいる。

増田は今年3月、『TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN』という新プロジェクトを始動させることを発表。ZOZOTOWNと協業で、自身初となるファッションブランドを立ち上げて販売していくという。

「現在、ZOZOTOWNの公式サイトでは、増田さんがブランドの打ち合わせやサンプルチェックをする様子が公開されています。自分で試着しながら『もうひと回り大きくてもいいな』などと修正を入れていました。

ただ、増田さんの好みを反映しているため、『色々全部つけてみる』とスウェットにポケットを何個もつけてみたり、カーキ色のぽってりとしたロンパースを着て『これは絶対ほしいね』と満足そうに語っていました。ファンからは、商品を楽しみに待ちながらも、“奇抜すぎるデザイン”に困惑する声も集まっています」（芸能担当記者）

Xでは、増田の試着風景を見たファンから、驚きの声が続々とあがっている。

《ポッケいっぱいはめっちゃ着やすいけど 大人のロンパース着るイメージつかなすぎる笑》

《まっすーの服スウェットは普通に着やすそうでおしゃれだけど 宇宙服みたいなやつはあれだいぶハードル高いぞwww一般人で着こなせるやついるんか》

《増田貴久がZOZOTOWNさんで作ってる服…まっすー以外に着こなせる人って、、、いるのかな（小声）》

増田は、ZOZOTOWNの公式YouTubeで公開された動画のなかで、今回のブランドでは「僕ほんとに服好きすぎて。リスペクトがありすぎるなかで、いつも自分が着てる好きな服に、足せるやつを作りたい」と、コンセプトを語っていた。今回話題になった服も、増田なりのこだわりと愛がこもっていることは間違いない。

「増田さんは大の服好きで知られており、2024年には、過去10年分の私服写真を詰め込んだ念願のスタイルブック『MASU Styling log』を発売しています。服を愛しすぎるあまり、服を捨てられないタイプだそうです。

今回動画のなかで試着していたアイテムはどれも増田さんらしいデザインで、上下つながったロンパースのような服も、よくライブやバラエティ番組で着用している姿を見かけます。実際、増田さんにはよく似合っていました。ファンからすれば、増田さんのセンスを身につけられる絶好の機会ですから、需要は大きいのでは」（同前）

尖った増田のセンスが、ファッション業界に革命をもたらすかもしれない。