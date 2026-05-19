SNSを使った投資話を装い、鶴岡市の男性から現金をだまし取ろうとしたとして、53歳の男が詐欺などの疑いで逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、佐賀県が本籍で住所不定、無職の西川英志容疑者（53）です。警察によりますと西川容疑者はすでに株式投資名目で現金をだまし取られていた鶴岡市の60代男性から更に現金をだまし取ろうと考え、今年1月24日ごろから2月11日までの間、LINEで「投資金を出金するには証券会社の