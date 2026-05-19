8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める19日放送TBS系バラエティー『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』（後11：56※一部地域除く）では、身近な物に関する“物の限界”を体を張って検証する限界実験クイズ第2弾を届ける。【写真】真剣な顔で実験にチャレンジする篠塚大輝限界実験を解説するネイチャーティーチャーとして、前回に引き続き科学系YouTuber・サイエンスアーティストの市岡元気を迎え