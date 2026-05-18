農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に選ばれている岡山県美咲町の大垪和西の棚田で田植えが最盛期を迎えています。去年（2025年）は急騰し迷走したコメの価格。現在は下がり始めているものの、中東情勢の緊迫で農家は先行きが見えない状況だと話します。 【写真をみる】「つなぐ棚田遺産」に選ばれている岡山県美咲町の大垪和西の棚田 約750枚の棚田が広がる大垪和西地区 山里に爽やかな風が吹き抜けます。すり鉢状の地形に約750枚