農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に選ばれている岡山県美咲町の大垪和西の棚田で田植えが最盛期を迎えています。去年（2025年）は急騰し迷走したコメの価格。現在は下がり始めているものの、中東情勢の緊迫で農家は先行きが見えない状況だと話します。

【写真をみる】「つなぐ棚田遺産」に選ばれている岡山県美咲町の大垪和西の棚田

約750枚の棚田が広がる大垪和西地区

山里に爽やかな風が吹き抜けます。すり鉢状の地形に約750枚の棚田が広がる美咲町の大垪和西（おおはがにし）地区です。日本の原風景とも言える棚田での田植えは先月（4月）下旬、始まりました。





標高400メートル、きれいな湧き水が育む地域の特産品「棚田米」です。

（農家 宮尾廣実さん）

「標高も高いこともあって昼夜の寒暖差で今年もおいしいコメがとれると思うのでがんばっていきたいとおもいます」

翻弄されるコメ農家

昨年の「令和の米騒動」から一転、今年はコメ価格が下落傾向にあります。今年1月には5キロあたり4000円を超えていましたが、現在は3000円台に。生産者はこの現状を、どう受けてめているのでしょうか。



（農家 宮尾廣実さん）

「今年は少し安くなるということなんですけれど、生産費も上がってますしこれ以上安くなられたら少し困るなと思っています」

中東情勢で生産費が上がる

物価高騰の影響で燃料や肥料の値段が上がる中、「経営が成り立つ範囲で価格を維持してほしい」というのが本音のようです。そんな生産者に追い打ちをかけるのが、ホルムズ海峡封鎖にともなう原油の供給をめぐる混乱だといいます。



（農家 宮尾廣実さん）

「いろんな機械の燃料が上がるのが心配ですよね。今は政府が補助をだしたりして安定しているとはおもうんですけど、たちまち肥料などがものすごく高騰してきているので今後その影響が続くのが心配です」

いまは燃料費の上昇は抑えられているものの、原料のほぼ全量を輸入に依存しているという肥料代は急上昇中。原油供給の混乱で増大した輸送コストなどが原因だといいます。更には下がり始めたもののまだまだ先行きがみえないコメの価格。棚田米の収穫は8月下旬に始まるということです。