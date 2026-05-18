X（旧Twitter）で話題になっているのは、配達員さんのほっこりする配慮。思わず微笑ましくなるエピソードは記事執筆時点で150万3000回を超えて表示されており、「可愛いすぎる～」「癒されました」「最高にほっこりする」などのコメントの他、3万6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：クロネコヤマトの置き配指定で『ちょうど受け取れた』結果→お届け完了の写真が…配達員による『まさかの配慮』