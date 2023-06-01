◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）初土俵から無休を続ける「鉄人」玉鷲が窮地に立たされた。場所前に右脚を痛めた影響で初日から不振。この日も竜電に敗れ初日から8連敗で5場所連続の負け越しが決まった。西13枚目で幕内残留を確定させるには6勝以上が必要。幕内100場所目の節目で十両転落の危機を迎えている。全勝の霧島が豪ノ山に敗れ、今場所初黒星。若隆景、翔猿を加えた3人が首位に並んだ。半身になり