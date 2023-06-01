◇セ・リーグ広島1─0阪神（2026年5月17日甲子園）広島・高が、見事な火消しで、今季初登板からの無失点を13試合連続に伸ばした。1―0の7回1死二塁から2番手で登板。4月26日の試合で近本に死球を当てて以来の聖地登板に、阪神ファンからはブーイングを浴びたが、動じなかった。代打・嶋村を146キロ直球で投ゴロに打ち取ると、2死三塁から高寺を151キロ直球で見逃し三振。「岡本の勝ちを消さないように、走者を還さないこ