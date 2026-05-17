TrySailの新曲「憧憬」が、7月より放送されるTVアニメ『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』のエンディングテーマに決定した。発表にあわせ新アーティスト写真も公開されている。『落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜』は原作・白石新によるライトノベルを元に、漫画・けんたろう、キャラクター原案・魚デニムによるコミカライズが連載されている規格外の学院ファンタジ