【モデルプレス＝2026/05/17】5人組YouTuberコムドットの悠馬（ゆうま）、AMUGIRI（あむぎり）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】コムドットメンバー、アーティストとして共演◆コムドットゆうま＆あむぎり「サツコレ」で共演シックなジャケット姿で登場したゆうまは、メジャーデビュー曲「カーテン」か