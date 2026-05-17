友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は彼氏と友だちが浮気をしていた疑惑について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は彼氏と付きあって1年が経ちます。ある日何気なくSNSを見ていると、友だちの理央が見覚えのある写真を投稿していました。写真で身につけていた服や指輪から悠馬の浮気疑惑を抱い