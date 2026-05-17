お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が１７日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に生出演。「もう可愛くて。毎日家帰って、すごい見ちゃいますね」と第１子が誕生した喜びを生報告した。番組冒頭で、ＭＣの上田晋也から「第１子誕生おめでとう！」と祝福されると、番組初登場の田中は「ありがとうございます。今月の頭に生まれているんですよ」と感謝。「男の子なんですよ。もう可愛くて。毎日家帰って、すごい見ちゃいます