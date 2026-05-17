「太っちょたちの希望になる」2022年、相方が結婚を発表した際、追いつき、追い越せとばかりに結婚への意欲をにじませていたのは、本心だったようだ──。大型連休明けの5月上旬、休みの空気がまだ街に残るなか、都内のパチンコ店に足を運んでいたのは、お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅（たいが）だ。眼鏡の奥に潜む鋭い眼光で店内を見渡すと、お気に入りの台を見つけたのか、のしっと着席。パンパンに膨ら