バドミントン混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダル獲得の五十嵐（旧姓東野）有紗（29＝BIPROGY）の夫で、コーチの五十嵐優氏が16日、自身のインスタグラムを更新し、挙式を報告した。「私事ではございますが、5月10日に結婚式並びに披露宴を執り行いました」と挙式を報告。「私たちのためにご多用の中、お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。この日を迎えるにあたり、本当にたくさんの皆様に支えて頂きここま