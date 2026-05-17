バドミントン混合ダブルスで五輪2大会連続銅メダル獲得の五十嵐（旧姓東野）有紗（29＝BIPROGY）の夫で、コーチの五十嵐優氏が16日、自身のインスタグラムを更新し、挙式を報告した。

「私事ではございますが、5月10日に結婚式並びに披露宴を執り行いました」と挙式を報告。「私たちのためにご多用の中、お越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。この日を迎えるにあたり、本当にたくさんの皆様に支えて頂きここまでくることができたんだと、改めて実感しております。そして私たちを支えてくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」とウエディングショットを披露した。

「大切な皆様に囲まれながら過ごした時間は、本当に幸せで、一瞬一瞬がかけがえのない思い出です」と喜び。「そして結婚式を終えて、改めて身が引き締まる思いです。これからも仕事に家庭に精一杯頑張っていきたいと思います。私達に関わってくださった皆様への感謝の気持ちを常に忘れずに、2人らしく過ごしていきたいと思います」とつづった。

「改めまして、本当にありがとうございました。今後とも私達をよろしくお願いします」と記した。

五十嵐は2024年、パリ五輪後に所属チームのコーチだった優氏との結婚を発表。5年の交際を経て五輪前に婚約していたことを明かしていた。