プレートが設置されるまほろば大橋で「多くの人が訪れる場所にしたい」と話す今野さん＝１１日、秦野市大泰町秦野市ゆかりの人気ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」の地元への功績を広めようと市民有志が奔走している。小田急線秦野駅の駅メロディー採用を求める署名活動に続き、同駅前に設置されるモニュメントの制作費を賄うクラウドファンディング（ＣＦ）を立ち上げた市内在住の今野翔さん（４３）は「ルナシーの