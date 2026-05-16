大谷が投稿した愛犬デコピン誕生日が大反響、試合中継でも話題に【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスでも話題になった。大谷は「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンなど6枚の写真を投稿。ケーキ