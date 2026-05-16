大谷が投稿した愛犬デコピン誕生日が大反響、試合中継でも話題に

【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬デコピンの3歳の誕生日を祝福した。地元放送局スポーツネット・ロサンゼルスでも話題になった。

大谷は「HAPPY BIRTHDAY」とデコレーションされた部屋でケーキの前に座るデコピンなど6枚の写真を投稿。ケーキをパクパクと食べるデコピンの動画も公開した。

スポーツネット・ロサンゼルスで話題になったのは大谷が5回に通算200二塁打を放った直後だ。レポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏は「ショウヘイ・オオタニはボブルヘッドデーなど大事な日に活躍することで知られていますが、今日は飼い犬であるデコイの誕生日です。ハッピーバースデー、デコイ！」と祝福。

続けて「ショウヘイは今日の（現地時間）午後1時過ぎに写真を何枚かインスタグラムに投稿しました。（大谷は）デコイを溺愛しているので、ショウヘイにとって特別な一日です。（デコピンは）オーレル（・ハーシュハイザー）が活躍した1980年代のスパッズ・マッケンジー以来となる最も有名な犬かもしれませんね」と語った。

スパッズ・マッケンジーとはアメリカのビール「バドライト（Bud Light）」のテレビCMなどで大ブレイクした、伝説的なブルテリア犬のマスコットキャラクター。爆発的な人気となり、Tシャツやぬいぐるみなど関連グッズが大量に生産された。

ドジャースレポーターの発言に放送席も大盛り上がり。野球とは関係ないレポートとなったが、解説のハーシュハイザー氏は「素晴らしい特ダネでしたね！」と称えていた。（Full-Count編集部）