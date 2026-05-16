【モデルプレス＝2026/05/16】【インタビュー前編】俳優の磯村勇斗（いそむら・はやと／33）と2PMのオク・テギョン（37）がW主演を務めるNetflixシリーズ「ソウルメイト」。10年という歳月の中で変化していく主人公たちの関係性--。その美しくも切ない愛の軌跡を形作るため、彼らはどのように役と向き合い、魂を吹き込んだのか。徹底した役作りや、心に深く刻まれた印象的なシーンなど、制作の舞台裏を語ってくれた。【写真】日韓