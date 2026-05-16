老後資金、資産運用、将来不安――。お金にまつわる悩みは尽きないが、ひろゆき氏は「お金に対する不安はまったくない」と言い切る。その理由は、莫大な資産があるからではなく、自分がいくらあれば生きていけるのかを把握しているからだ。人生を必要以上に重くしないために知っておくべき「最低限度の生活ライン」とは。※本記事は、ひろゆき著『人生の正体生きること、死ぬこと』（徳間書店）より抜粋、編集したものです。◆最