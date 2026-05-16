【モデルプレス＝2026/05/16】乃木坂46の筒井あやめが5月15日、自身のInstagramを更新。手作りのパンを披露し、話題になっている。【写真】乃木坂人気メン「本格的すぎる」6種の手作りパン◆筒井あやめ、手作りパン披露筒井は「パン焼くの楽しいよっ」とつづり、手作りのパンのショットを投稿。メロンパン、ロールパン、コーンパン、ウインナーパンなど6種類の手作りのパンを披露している。◆筒井あやめの手作りパンが話題この投稿